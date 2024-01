In questa giornata del 12 gennaio si iniziano a ricevere segnalazioni relative all’arrivo della patch di gennaio sui Samsung Galaxy S23. Gli attuali top di gamma (almeno per poco e prima del lancio dei successori S24) sono destinatari della notifica di update in Europa (partendo dalla Germania e dal Regno Unito).

Su queste pagine, è già stato approfondito il contenuto dell’aggiornamento di gennaio. Il rilascio software mette al riparo i Samsung Galaxy S23 da numerosi problemi relativi alla sicurezza. In particolare, il firmware integra le 75 correzioni di vulnerabilità del sistema operativo Android scovate dagli sviluppatori Google. Tra queste falle, una è stata indicata come molto critica, 65 ad alto rischio e ancora e una sola di tipo moderato. Per quanto riguarda invece i problemi scovati dagli esperti Samsung per l’interfaccia proprietaria One UI, queste sono 5 e hanno riguardato la possibilità di subire operazioni non autorizzate per un bug presente nell’app My Files e poi attraverso la funzione Bluetooth.

Il peso della patch di gennaio per i Samsung Galaxy S23 è davvero esiguo e non supera i 400 MB. All’interno di questo aggiornamento minore, naturalmente la versione dell’interfaccia è sempre la One UI 6.0. Di contro, sappiamo bene come l’ulteriore implementazione One UI 6.1 sia già in fase avanzata di test. Il pacchetto software sarà subito garantito sui Samsung Galaxy S24 di immediata uscita ma poi dovrebbe essere garantito anche sui altri dispositivi, in primis proprio i Samsung Galaxy S23 (nel giro di qualche settimana).

Come accennato nella prima parte di questo articolo, i Samsung Galaxy S23 hanno cominciato a ricevere la patch di gennaio in determinati paesi europei come la Germania e il Regno Unito. Per lo stesso update in Italia dovrebbe essere solo questione di poche ore o, al massimo, qualche giorno.

