Ci sono finalmente segnali incoraggianti che possiamo prendere in esame oggi, in merito al Samsung Galaxy Note 20 ed al suo sviluppo software. Dopo una stagione estiva vissuta non da protagonista assoluto, come si può notare dal nostro ultimo articolo a tema che risale al mese di giugno, è possibile concentrarsi sulla distribuzione del nuovo aggiornamento di settembre. Se da un lato non abbiamo nuove funzionalità da mettere in evidenza per il pubblico, anche quello italiano, al contempo ci sono degli aspetti che vanno assolutamente evidenziati questo mercoledì.

Focus sui diversi problemi risolti per il Samsung Galaxy Note 20 con il rilascio del nuovo aggiornamento di settembre

Partiamo dal presupposto che le segnalazioni odierne riguardino l’Europa, motivo per il qualche anche i possessori del Samsung Galaxy Note 20 in Italia dovrebbero ricevere l’apposita notifica nel corso delle prossime ore. Premesso che il nuovo software pare sia isponibile per le versioni 4G e 5G dei dispositivi Galaxy Note 20 nel Vecchio Continente, a detta di SamMobile sarà molto importante procedere con il suo download appena disponibile. Il motivo? Il tanto atteso aggiornamento non si limita a farci testare la patch di sicurezza di settembre 2023, ma ha il merito di risolvere oltre 60 problemi di sicurezza riscontrati nel software precedente.

Staremo a vedere se il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 20 risulterà disponibile già nella giornata di oggi per il pubblico italiano. La storia recente del produttore coreano ci insegna che solitamente non trascorre molto tempo prima che un upgrade venga distribuito su larga scala nel nostro continente. Una volta installato, capiremo se ci siano i presupposti per aspettarsi qualche piccola sorpresa extra rispetto al solito intervento sulla sicurezza.

Cosa prevedete in questo frangente per il vostro Samsung Galaxy Note 20? Fateci sapere qui di seguito.

Continua a leggere su optimagazine.com