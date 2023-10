Occorre tenere i piedi per terra nel caso in cui disponiate di un Samsung Galaxy S20 o di un Note 20, soprattutto nel caso in cui negli ultimi mesi abbiate nutrito la speranza di poter toccare con mano l’aggiornamento impostato su One UI 6.0 e Android 14. Premesso che lo sviluppo software per i due modelli non si è mai fermato, come abbiamo avuto modo di riscontrare con il primo device non molto tempo fa con un altro articolo, al contempo è fondamentale tenere gli occhi aperti e capire quali siano i limiti oggettivi imposti dallo stesso produttore. Soprattutto considerando alcune recenti voci che hanno preso piede in rete.

Occorre non nutrire illusioni coi Samsung Galaxy S20 e Note 20 sull’aggiornamento con Android 14

Come stanno le cose? Negli ultimi tempi ha preso piede la voce secondo cui, a sorpresa, i vari Samsung Galaxy S20 e Note 20 potessero risultare in qualche modo compatibili con Android 14 e la nuova interfaccia One UI 6.0. Indiscrezione smentita in modo secco da SamMobile, fermo restando che l’equivoco di fonde nasce dal produttore stesso. Già, perché in queste ore l’azienda ha svelato le nuove funzionalità One UI 6.0 riguardanti la fotocamera e la galleria, rendendo pubblico un nuovo articolo ed arrivando a menzionare device come gli stessi Galaxy Note 20 e Galaxy S20 in quel post.

Inevitabile, dunque, che alcuni uteni abbiano avuto le relative deduzioni. Nonostante Samsung abbia menzionato questi dispositivi nel suo articolo relativo a One UI 6 sul suo sito Web, questi smartphone avranno soltanto la possibilità di toccare con mano alcune funzionalità Galaxy Enhance-X. Insomma, la tesi della fonte è che si sia trattato di un errore e che occorra prudenza quando si menziano i Samsung Galaxy S20 e Note 20 tra i device compatibili con il pacchetto software.

Zero illusioni, pertanto, visto che i Samsung Galaxy S20 e Note 20 non potranno installare Android 14 e l’aggiornamento con One UI 6.0.