Il primo annuncio del 2024 di Amadeus riguarda gli ospiti di Sanremo 2024 ma non quelli attesi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Come nelle ultime edizioni della kermesse canora, anche nel 2024 ci saranno tre palchi a Sanremo. Al palco principale del Teatro Ariston, dove si tiene la gara dei Campioni e la manifestazione principale, si aggiungono 2 palchi esterni con feste bellissime.

Ci sarà il palco di Piazza Colombo e quello sulla nave da crociera, nel porto di Sanremo.

In diretta al tg1 del 2 gennaio, il direttore artistico di Sanremo 2024 svela i nomi degli ospiti musicali che si esibiranno sul palco della nave da crociere Costa, per le cinque serate festivaliere. Si apre e si chiude con lo stesso cantante: Tedua.



Ad aprire e chiudere le feste in nave ci sarà il rapper Tedua, che si esibirà sia martedì 6 che sabato 10 febbraio 2024.

Mercoledì 7 febbraio si esibirà sul palco della nave Bob Sinclar.

Giovedì ci sarà Bresh

Venerdì è atteso il dj e produttore Gigi D’Agostino.