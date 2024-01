I cantanti di Sanremo 2024 posano per la copertina ufficiale del Festival: è quella che vedremo sul settimanale Sorrisi e Canzoni TV che, come ormai tradizione, pubblicherà in anteprima esclusiva i testi delle canzoni in gara.

Così, di recente, tutti i cantanti del Festival 2024 sono stati invitati a ritrovarsi in un’unica location. Con loro, il direttore artistico e presentatore del Festival per il quinto anno consecutivo, Amadeus, pronto a stringere mani ed elargire sorrisi ai suoi prescelti per la kermesse canora.

Il 30 gennaio uscirà il numero di Sorrisi e Canzoni TV più atteso dell’anno: è quello che mostra la prima foto ufficiale dei Big di Sanremo 2024 con Amadeus e che include uno speciale corposo sulle canzoni in gara. Conosceremo in quel momento i testi dei brani presentati dai 30 artisti di Sanremo 2024, gli autori e gli argomenti trattati.

Ma attenzione, non sarà questo il prossimo passo verso il Festival di Sanremo 2024. Nel frattempo, infatti, la stampa avrà ascoltato i brani in anteprima per le consuete pagelle pre-festivaliere e qualche spoiler su punti di forza e di debolezza delle 30 canzoni. Il pubblico di Rai1 le ascolterà a partire da martedì 6 febbraio 2024 in diretta.

Intanto, per i 30 Campioni di Sanremo è tempo dei primi scatti e dei primi sorrisi. Molte mani strette e tanta voglia di stare insieme, in previsione delle prove al Teatro Ariston di Sanremo che li porteranno a mettere a punto la performance che proporranno su Rai 1 fino a sabato 10 febbraio, finalissima dell’edizione.