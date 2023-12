Tra Amadeus e Lucio Presta è finita. A qualche settimana dal Festival di Sanremo 2024, il rapporto tra i due si interrompe. Per chi non lo sapesse, Lucio Presta è lo storico manager di Amadeus e a lui va il merito di averlo portato alla conduzione del Festival della Canzone Italiana per ben 5 edizioni. Il divorzio professionale tra i due potrebbe portare con sé un’altra notizia: la certezza che Amadeus non sarà tra i conduttori né tra i direttori artistici di Sanremo 2025.

5 anni in tutto e l’addio di Amadeus al suo storico manager che arriva quando la macchina del Festival è già in movimento. La notizia parte da Italia Oggi e tra le motivazioni ci sarebbero divergenze artistiche tra i due.

A causa di “divergenze lavorative e professionali che sarebbero iniziate l’anno scorso” adesso Amadeus e Lucio Presta si separano ufficialmente. Anche Sanremo – e le 4 edizioni consecutive di Amadeus – potrebbe aver contribuito all’astio che ha portato alla separazione definitiva tra i due.

Si apprende infatti che tra i motivi dello scioglimento del sodalizio artistico ci potrebbe essere la rivendicazione di sempre più autonomia da parte del conduttore Rai.

Si legge che “Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo”. I frequenti dissidi hanno portato alla decisione drastica: tra Amadeus e Lucio Presta è finita.

Mancano dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Non resta che attendere ulteriori delucidazioni che potrebbero arrivare proprio dalla Riviera ligure a febbraio.