Prezzo alquanto vantaggioso su Amazon per l’iPhone 13 verde da 128 GB di memoria interna, dispositivo che fa leva su caratteristiche ancora di spicco e si ritrova con uno sconto da non sottovalutare. Può sicuramente valere ancora la pena puntare su un modello di questo tipo di stampo Apple, pur essendoci sul mercato ormai l’iPhone 15. Di solito i dispositivi Apple non si svalutano facilmente, ma soprattutto riescono a ricevere per molti anni i vari aggiornamenti software, rendendoli sempre attuali.

Si riparla dell’iPhone 13 con il prezzo fissato su Amazon oggi per il pubblico italiano: dettagli dell’offerta

Torniamo a parlare del device, dunque, dopo le offerte di novembre per il Black Friday. Per questo non bisogna lasciarsi scappare offerte come quelle che vi proponiamo quest’oggi per l’iPhone 13 verde da 128GB di memoria interna. Il modello in questione infatti si ritrova con uno sconto del 9% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 669 euro. Ecco quindi che questo iPhone 13 si ritroverà ad avere un costo finale di 809 euro. Cifra decisamente più allettante, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo dispositivo Apple arriverà nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Si ha poi anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo iPhone 13 azzurro da 256GB di memoria interna, ricordiamo come si stia parlando di un device avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield.

Molto interessante è anche il comparto fotografico, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.

