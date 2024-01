La serie Xiaomi Redmi Note 13 sta per arrivare anche in Italia, dopo mesi di attesa entro i nostri confini, ma anche in gran parte del resto del mondo. I dispositivi, in effetti, erano stati lanciati a settembre in Cina e da tempo se ne ipotizzava anche l’uscita in molti altri mercati. Il lancio globale dei dispositivi non tarderà ancora molto, visto che è in programma per il prossimo 15 gennaio.

Dopo l’annuncio delle scorse ore dell’uscita della serie Samsung Galaxy S24 il 17 gennaio, il concorrente Android più agguerrito (ossia Xiaomi) passa al contrattacco con la sua serie Redmi, La notizia è stata diramata anche dai canali italiani del brand e non ci sono più dubbi sul fatto che Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro e Redmi Note 13 Pro+ saranno disponibili alla vendita contestualmente o quasi al 15 gennaio. Lo shop ufficiale Mi.com già ha previsto una pagina dedicata alla nuova serie, lasciando intendere che la vendita attraverso questo canale consentirà di ricevere benefici come uno sconto speciale e un omaggio extra.

In attesa della presentazione ufficiale sul nostro mercato di tutta la serie, gli occhi sono tutti puntati su i modelli Pro in arrivo. Proprio il Redmi Note 13 Pro standard ha un display OLED da 6,67 pollici e sotto la scocca può contare su un SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 e 8, 12 o 16 GB di RAM in base al modello prescelto. Anche le capacità di memoria interna sono diverse, ossia 128, 256 o 512 GB. Il comparto fotografico è di tutto rispetto grazie alla tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP, ma anche all‘unità ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP. Per i selfie la dotazione hardware del telefono prevede un sensore da 16 MP mm e porta USB Type-C. La batteria è da 5100 mAh,

