Buone notizie per i possessori di tanti smartphone Xiaomi in arrivo in queste ore. L’aggiornamento HyperOS per tanti dispositivi di questo brand arriverà prestissimo, come annunciato da una divisione Xiaomi in via ufficiale. Una tabella di marcia molto precisa è stata in effetti da poco diramata e non lascia spazio a dubbi sulla politica di supporto software del produttore.

Nel trimestre gennaio-marzo che ci siamo appena lasciati alle spalle, tanti Xiaomi e Redmi hanno già ricevuto l’update all’interfaccia HyperOS, tra l’altro abbinata al sistema operativo Android 14. Nelle prossime settimane, questo passaggio fondamentale toccherà ad una più nutrita lista di telefoni molto diffusi. Come già accennato, la nuova tabella di marcia è stata diramata per vie ufficiali ed in particolare da Xiaomi India (come visibile nel twwet di chiusura articolo e datato 30 marzo).

A chi toccherà, a breve, riocevere proprio HyperOS? La lista dei beneficiari include gli Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi 11i HyperCharge, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11i ma anche gli Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Pad 5, Per quanto riguarda gli esemplari Redmi, lo steso passaggio sarà assicurato entro giugno per i Redmi K50i, Redmi 13C, Redmi 12, Redmi 11 Prime 5G e infine tutta la serie Redmi Note 11.

Buona parte degli utenti Xiaomi insomma beneficerà dell’adeguamento software nel giro di poche settimane. L’aggiornamento verrà notificato automaticamente sui telefoni interessati, senza che sia necessaria alcuna operazioni specifica (sebbene la verifica della presenza di eventuali update sia sempre possibile attraverso le impostazioni dei telefoni). Un ultimo chiarimento è doverose: sebbene l’attuale tabella di marcia sia stata fornita solo da Xiaomi India, possiamo ritenere plausibile che i tempi siano rispettati globalmente. Piuttosto, potremmo al massimo ipotizzare delle tempistiche leggermente differenti in determinati paesi rispetto ad altri, con qualche slittamento ma di poche settimane e nulla di più.

