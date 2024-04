Se state cercando uno smartphone Android di fascia medio-alta ad un prezzo super conveniente, sicuramente può fare al caso vostro lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro presente su Amazon ad un prezzo molto più conveniente. Si tratta della variante Blue Dual SIM con memoria RAM da ben 12GB ed uno storage interno da 512GB. Un prodotto di qualità che quest’oggi ritroviamo sul famoso sito di e-commerce ad un prezzo più basso rispetto a qualche tempo fa.

Inizia a scendere il prezzo anche per Xiaomi Redmi Note 13 Pro da 512 GB: focus sull’offerta Amazon

Non solo questioni software, dunque, dopo le notizie riportate nei giorni scorsi. Infatti per avere tra le mani questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro bisogna spendere la cifra di 334,99 euro, niente male per un modello che è approdato sul mercato ad un prezzo decisamente più elevato. Pur non appartenendo alla categoria dei top di gamma dell’azienda Xiaomi, che sappiamo avere cifre ormai che si avvicinano ai modelli Apple, questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro presenta un comparto tecnico di tutto rispetto.

Vale sicuramente la pena fare un pensierino su questo smartphone Android, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni potrà arrivare nelle vostre case. Altro aspetto positivo riguarda la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, con la spesa che sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approcciarsi a questo tipo di offerta. A questo punto vediamo quali sono le caratteristiche tecniche di spicco di questo Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Si parte dal display da 6,67 pollici AMOLED con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco addirittura fino a 1.800 nit.

Spicca anche la fotocamera di questo device Android di fascia medio-alta, visto come possa contare su un sensore principale da 200 megapixel ƒ/1.65 con OIS, in grado di catturare belle foto di giorno e di cavarsela discretamente anche di notte, complice l’aiuto della modalità notturna. Gli altri due sensori posteriori sono il grandangolare da 8 megapixel ed il terzo da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel. Il processore è uno Snapdragon 7S Gen 2 con ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Infine spazio alla batteria da 5100 mAh con ricarica cablata a 67W.