L’orario e la data di uscita dei Samsung Galaxy S24 sono stati appena ufficializzati dal produttore asiatico. Sono difatti partiti gli inviti per il prossimo evento Unpacked, il primo di questo 2024, che vedrà di scena proprio la nuova serie top di gamma in tutte le tre varianti previste ossia quella standard, Plus e Ultra..

L’ultimo evento Unpacked era stato quello per i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 dell’agosto scorso: quest’ultimo si era tenuto direttamente in casa Samsung, ossia a Seoul in Corea del Sud. Il prossimo lancio hardware, di vitale importanza per il brand, si svolgerà da tutt’altra parte. L’evento per la serie Galaxy S24 avrà luogo difatti a San Jose, in California, esattamente mercoledì 17 gennaio.

A partire da oggi, mancano solo due settimane alla presentazione dei Samsung Galaxy S24. Meglio dunque conoscere anche il dettaglio dell’orario di uscita delle ammiraglie per noi italiani, così come le modalità di visione del keynote. I veri appassionati del brand, a partire dalle ore 19 del 17 gennaio appunto, non dovranno fare altro che sintonizzarsi sui principali canali Samsung. Il live streaming dell’evento verrà trasmesso attraverso il sito Samsung.com e sui canali YouTube e social del brand, in particolare Facebook e Twitter.

La grande svolta annunciata dei prossimi Samsung Galaxy S24 consisterà nella loro natura di smartphone con l’intelligenza artificiale integrata. Grazie all’inclusione hardware delle potenti soluzioni Exynos 2400 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (in base ai diversi mercati) e poi alla soluzione software della One UI 6.1, soprattutto il modello Ultra garantirà numerose funzioni innovative. Tra queste, ci sarà la traduzione simultanea dei dialoghi in lingue diverse, la produzione di immagini sulla base di keyword degli utenti, la generazione di note e promemoria automatiche sulla base dell’esperienza con il telefono e molto altro ancora.

