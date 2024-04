Anche gli smartphone Xiaomi, almeno alcuni, avranno ben presto un gran numero di funzionalità AI a bordo. Ne abbiamo una riprova grazie alla soffiata dell’autorevole sito GizmoChina.com. Quest’ultimo conferma che sono stati appena avviati dei test per introdurre proprio l’intelligenza artificiale a bordo dei telefoni del noto brand cinese.

Xiaomi avrebbe avviato i test interni della sua funzionalità “AI Treasure Chest” per la serie di ultimo lancio Xiaomi 14. Si tratterebbe di una raccolta di centinaia di funzionalità AI progettate per migliorare l’esperienza dell’utente dei loro ultimi dispositivi Xiaomi, sulla base delle proprie esperienze pregresse proprio con il dispositivo. Un esempio su tutti (ma molto indicativo) sarebbe l’introduzione della cosiddetta schermata “AI Surprise Wallpaper”, ossia uno sfondo generato automaticamente sul telefono sulla base di preferenze già evidenziate dall’utente finale.

Esattamente come ha già fatto Samsung al momento del lancio dei suoi Galaxy S24, ora anche Xiaomi lascia intendere che il suo obiettivo è quello di fornire ai suoi clienti una soluzione completa, intelligente ed efficiente per vivere la loro esperienza mobile. Integrando più tecnologie Al, si punta ad aiutare chiunque a svolgere operazioni di vita quotidiana anche molto banali.

Per integrare le funzioni AI sugli Xiaomi 14 ma forse (successivamente) anche su altri dispositivi più o meno recenti, è stato avviato un programma di test interno ieri 18 aprile 2024. La fase sperimentale sarà lunghissima e durerà fino al 2 agosto 2024. Sarebbero stati messi a disposizione fino a 40.000 posti come beta tester di tutte le novità basate sull’intelligenza artificiale.

Come pure già evidenziato, saranno gli Xiaomi 14 i primi a beneficiare di una serie di strumenti di produttività e funzionalità creative basate sull’intelligenza artificiale. I tempi di un primo rilascio delle opzioni IA non sono chiari ma difficilmente dovremmo aspettare solo agosto (il termine della fase di test) per vedere le nuove soluzioni a bordo dei telefoni. Probabilmente qualche corposa integrazione farà capolino sugli smartphone di punta già in questa primavera.

