Xiaomi ha recentemente tenuto un evento di lancio in Cina dove ha presentato alcuni prodotti davvero interessanti. In particolare, sono state introdotte i primi auricolari open-back, in grado di offrire un’esperienza sonora più ampia e naturale. Inoltre, in occasione dell’evento, l’azienda cinese ha presentato anche i Redmi Turbo 3 e Pad Pro, entrambi con design unico e funzionalità impressionanti che li rendono degni di considerazione nel competitivo mercato degli smartphone e dei tablet. In questo articolo, però, ci soffermeremo sui dettagli delle nuove cuffie dal design confortevole e innovativo.

Gli auricolari open-back di Xiaomi sono davvero impressionanti sotto diversi aspetti. Il loro design ergonomico, con un gancio per l’orecchio aperto, consente comfort durante l’uso prolungato, mentre i driver da 17x12mm e il diaframma DLC assicurano un’esperienza audio di elevata qualità. Ciò che rende queste cuffiette ancora più interessanti è il supporto per i codec LHDC, che offre una riproduzione audio ad alta definizione con una frequenza fino a 96kHz. Questo significa che gli utenti possono godere di dettagli sonori straordinari e fedeltà rispetto alla fonte originale. Inoltre, le certificazioni Hi-Res Audio Wireless Gold Label e le doppie certificazioni QQ Music Zhenpin Mastering e Zhenpin Space Audio aggiungono ulteriore credibilità e qualità all’esperienza d’ascolto.

Xiaomi, a bordo dei suoi primi auricolari open-back, ha implementato un sistema ‘anti-perdite’ indipendente per ridurre la dispersione del suono. Questa caratteristica è fondamentale per garantire un’esperienza audio immersiva senza disturbare chi è intorno all’utente. Per migliorare ancor di più la qualità delle chiamate, gli auricolari emettono onde sonore a fase inversa per ridurre al minimo la dispersione del suono. L’autonomia della batteria è anche un punto forte, con fino a 7,5 ore di riproduzione continua con una singola carica. Inoltre, la custodia di ricarica estende notevolmente l’uso fino a 38,5 ore. Nonostante le prestazioni di alta qualità, il prezzo è di 649 Yuan, che al cambio attuale corrisponde a circa 84 euro, fatto che rende questi auricolari una scelta allettante per gli appassionati di audio.

