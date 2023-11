Stiamo assistendo proprio in queste ore al Black Friday MediaWorld 2023, con una sorta di campagna last minute che ci proietta direttamente verso il Cyber Monday in programma nello scorcio iniziale della prossima settimana e che, a conti fatti, consente di acquistare diversi prodotti Apple a condizioni tutto sommato vantaggiose. Considerando soprattutto gli standard di questo store. Dunque, dopo l’approfondimento portato alla vostra attenzione ad inizio settimana, tocca comprendere come stiano evolvendo le cose durante il fine settimana, in modo da tenere sempre alta la soglia di attenzione.

Rilancio per la campagna “Gran Finale” con Black Friday MediaWorld tra iPhone 15 ed iPhone 13 a prezzo più basso oggi

Concretamente, cosa sappiamo sulla campagna Gran Finale con Black Friday MediaWorld in queste ore? Non era scontato che lo shop in questione si focalizzasse sui prodotti della mela morsicata. Dunque, oggi è importante concentrare la propria attenzione su dispositivi come i vari iPhone 15 ed iPhone 13, alla luce di offerte che potrebbero effettivamente attirare l’attenzione di qualcuno. Ad esempio, l’ultimo top di gamma lanciato sul mercato da Apple in ordine di tempo risulta disponibile al prezzo di 899 euro. Non semplice trovare di meglio in giro, soprattutto considerando il fatto che il modello in questione ha a conti fatti solo un paio d’anni di vita.

Da non sottovalutare, soprattutto per chi dispone di un budget più basso, la proposta che è stata rilanciata in queste per i potenziali acquirenti di un iPhone 13. Il Black Friday MediaWorld, attraverso la campagna “Gran Finale”, a partire dalla tarda serata di venerdì consente l’acquisto del dispositivo in questione con una spesa che ammonta 629 euro. Vi ricordo che parliamo in entrambi i casi dei modelli base, con una capacità pari a 128 GB. Tuttavia, nello store troverete anche altre offerte per modelli più capienti ed evoluti delle rispettive famiglie.

Insomma, la campagna “Gran Finale” ed il rilancio del Black Friday MediaWorld si concentrano su device come i tanto apprezzati iPhone 15 ed iPhone 13 a prezzo più basso.