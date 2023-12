Arriva in queste ore un ulteriore contributo per tutti coloro che intendono capire quali Xiaomi siano effettivamente destinati a toccare con mano l’aggiornamento impostato su HyperOS, considerando il fatto che il produttore asiatico ha deciso di rendere noto il secondo lotto di modelli inclusi in questo discorso. Dunque, dopo aver analizzato più da vicino i plus di Xiaomi 15, come avrete osservato con il nostro approfondimento di alcune settimane fa, è importante fare un altro step, in modo da comprendere in quale direnzione stiamo andando in termini di sviluppo software.

Nuovo blocco di Xiaomi compatibili con aggiornamento HyperOS: elenco rinfrescato oggi

La premessa dalla quale partire oggi è che l’aggiornamento HyperOS sia estremamente importante, in quanto introduce profondi cambiamenti in termini di interfaccia per i vari Xiaomi coinvolti. In attesa di valutare l’impatto anche in termini di prestazioni e durata della batteria, possiamo dire che gli utenti avranno la possibilità di toccare con mano nuove animazioni di sistema, senza dimenticare una serie di ottimizzazioni che andrà a migliorare l’esperienza di utilizzo dei device. A chiudere, avremo anche nuovi sfondi e funzionalità.

Fatta questa lunga premessa, possiamo dire che HyperOS arriverà sui vari Xiaomi Mi Mix Fold, Xiaomi Mix 4, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro Dimensity, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12X, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 10S, Xiaomi 10 Ultra, Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Сivi 2, Xiaomi Civi 1S, Xiaomi Civi, Xiaomi Pad 5 Pro 12.4, Xiaomi Pad 5 Pro SG, Xiaomi Pad 5 Pro e Xiaomi Pad 5.

