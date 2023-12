Non si è ancora finito di parlare del lancio della serie Xiaomi 14 che già circolano rumors e indiscrezioni sulla prossima serie Xiaomi 15. Il famoso ed attendibile leaker tecnologico cinese Digital Chat Station ha condiviso alcuni dettagli in un recente post su Weibo circa la nuova line-up. Secondo l’ultima fuga di notizie, pare che lo Xiaomi 15 standard manterrà le stesse dimensioni del display da 6,36 pollici dello Xiaomi 13 e dello Xiaomi 14. Inoltre, a differenza del modello Pro, Xiaomi non passerà a un pannello curvo per il modello vanilla.

Il colosso cinese si è affidata ai pannelli OLED CSOT per molti dei suoi dispositivi top di gamma, tra cui le serie Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Ultra e Redmi K70. Tale tendenza dovrebbe continuare con la serie Xiaomi 15, per cui CSOT probabilmente fornirà il pannello OLED. Le voci suggeriscono anche uno schermo, con risoluzione FHD+, dotato di una luminosità di picco di 1400nit e una tecnologia di frequenza di aggiornamento variabile LTPO a 120Hz a risparmio energetico che può potenzialmente far risparmiare il 15-20% della durata della batteria. Il leaker Digital Chat Station ha anche rivelato alcuni dettagli sul prossimo Xiaomi 15 Pro, suggerendo che vanterà un display con risoluzione 2K con cornici ancora più sottili rispetto allo Xiaomi 14 Pro, passando da 0,9mm a ben 0,6mm. Inoltre, si dice che l’intera serie sia alimentata dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 4.

Quanto all’alimentazione, la prossima serie Xiaomi 15 dovrebbe integrare batterie da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 120W. Il sistema operativo dovrebbe essere basato su Android 14. È importante sottolineare, tuttavia, che si tratta di fughe di notizie precoci e che, dunque, dovrebbero essere prese con le pinze. Detto ciò, vi terremo aggiornati non appena emergeranno informazioni più attendibili.