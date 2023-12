Stanno venendo a galla proprio in queste ore le prime novità ufficiali e definitive per quanto concerne l’aggiornamento iOS 17.2.1, considerando il fatto che Apple ha avviato la distribuzione del pacchetto software in giro per il mondo proprio a partire dalla serata di martedì. Vi dico subito che, allo stato attuale, pare non ci siano i presupposti per aspettarsi grosse novità tramite il pacchetto software in questione. Per toccare con mano qualcosa di più consistente, infatti, dovremo attendere per forza di cose l’arrivo sulla scena di iOS 17.3, come del resto vi abbiamo anticipato attraverso un altro articolo negli ultimi giorni.

Proviamo ad approfondire le novità dell’aggiornamento iOS 17.2.1: avviata l’uscita anche in Italia

Tutto questo per dire che l’approfondimento sulle novità dell’aggiornamento iOS 17.2.1 risulta più semplice di quanto ci si possa aspettare. Al netto del fatto che il processo di uscita sia stato avviato anche in Italia nella serata di martedì, infatti, appare palese che ci si ritrovi al cospetto di un normale bugfix. Fermo restano che il dettaglio dei problemi risolti da Apple tramite il firmware in questione sarà più chiaro solo nei prossimi giorni, quando arriveranno i primi feedback più precisi da parte di coloro che hanno deciso di procedere subito con la sua installazione in queste ore.

In ogni caso, tramite le prime informazioni rese pubbliche da MacRumors, è possibile fare quantomeno un punto della situazione preliminare. In particolare, se da un lato Apple contestualmente ha rilasciato anche iOS 16.7.4 e iPadOS 16.7.4 per iPhone e iPad meno recenti, allo stato attuale sappiamo solo che il nuovo aggiornamento iOS 17.2.1 sia stato concepito per includere correzioni di bug non specificate, secondo le note di rilascio di Apple per il firmware.

Dunque, sulla carta l’aggiornamento iOS 17.2.1 fornisce importanti correzioni di bug ed è consigliato a tutti gli utenti.