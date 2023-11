In tanti, da alcuni giorni a questa parte, si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 17.1.2, considerando il fatto che si tratta del prossimo appuntamento in casa Apple in termini di sviluppo software. Come stanno le cose e quali saranno le mosse aziendali a stretto giro? Effettivamente c’è tanta carne a cuocere con questo brand, stando anche a quanto vi abbiamo riportato di recente attraverso altri approfondimenti a tema. Facciamo il punto della situazione, in attesa di ulteriori segnali dalla mela morsicata per chi si ritrova con un iPhone compatibile.

Fondamentale comprendere quando esce l’aggiornamento iOS 17.1.2 e novità concepite da Apple

Fatte queste premesse, quando esce l’aggiornamento iOS 17.1.2 e, ad oggi, quali sono le novità previste da Apple tramite il pacchetto software in questione? Secondo quanto riportato da MacRumors, l’appuntamento è ad un passo, in quanto Apple pare stia testando internamente un aggiornamento nuovo di zecca, riconducibile proprio ad iOS 17.1.2 per iPhone, sulla base delle prove che emergono dai registri di analisi del sito in questione. Insomma, ci sono accessi provenienti da utenti con dispositivi già dotati del suddetto pacchetto software.

Tradotto, in assenza di beta trattandosi di un upgrade secondario, è altamente probabile che la distribuzione e l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.1.2 possa avvenire già questa settimana. Al massimo, nel giro di sette giorni. Del resto, iOS 16.1.2 è stato rilasciato il 30 novembre dello scorso anno e questo induce a pensare che entro fine mese riceveremo anche il nuovo firmware, essendo Apple molto schematica sotto questo punto di vista.

Probabile che l’upgrade possa concentrarsi sulla correzione dei bug, ma non è chiaro esattamente quali problemi potrebbero essere risolti. Si ipotizza che i tecnici siano intervenuti sui bug relativi a notifiche push e HomeKit, ma non manca chi continua a riscontrare anomalie con la connessione WiFi ed attende l’aggiornamento con iOS 17.1.2.

