Ci sono alcune novità interessanti che stanno emergendo con l’aggiornamento iOS 17.3, in seguito al rilascio della prima beta di cui tanto si parla oggi nel nostro Paese. In attesa di ulteriori accorgimenti e del fatto che un numero di iscritti al programma più elevato possa riportare elementi più concreti alla nostra attenzione, è possibile fare un primo bilancio sulle mosse di Apple. In particolare, dopo gli ultimi riscontri inerenti iOS 17.2, come riportato con un altro articolo, abbiamo delle anticipazioni che effettivamente possono indirizzare il nostro lavoro oggi 13 dicembre.

Prime novità trapelate tramite la beta 1 dell’aggiornamento iOS 17.3 oggi 13 dicembre

Cosa dobbiamo aspettarci dall’aggiornamento una volta disponibile qui da noi? Secondo quanto riportato da Macrumors, le prime indicazioni che ci arrivano in queste ore da iOS 17.3 rimandano ad una funzionalità di protezione dei dispositivi rubati. Si tratta di un intervento che dovrebbbe aumentare in modo significativo gli standard di sicurezza per il pubblico, visto che l’ultima trovata di Apple limita l’accesso alle informazioni private nel caso in cui qualcuno ottenga sia l’iPhone della persona derubata, sia il suo passcode.

Quando attivato, richiede la verifica dell’identità Face ID o Touch ID per eseguire operazioni come accedere alle password nel portachiavi iCloud, disattivare la modalità smarrito, effettuare acquisti tramite Safari con credenziali di pagamento salvate e altro ancora. Insomma, basterebbero questi presupposti per comprendere che l’aggiornamento iOS 17.3 possa rivelarsi più importante e significativo di quanto ci si possa aspettare.

Staremo a vedere quali altre novità di iOS 17.3 verranno a galla con l’upgrade in questione. Chiaro il riferimento anche a coloro che sperano di toccare con mano un apprezzabile miglioramento per la durata della batteria dopo l’installazione dell’aggiornamento trapelato in queste ore.

