Ci sono importanti segnali che arrivano direttamente dal mondo Apple per quanto riguarda lo sviluppo software, con un chiaro riferimento non solo alle novità di iOS 17.1.2 appena rilasciato, ma anche alla data di uscita dell’aggiornamento iOS 17.2. Dopo le premesse che abbiamo condiviso ad inizio settimana, anticipando l’esordio sul mercato del nuovo pacchetto software, oggi è fondamentale concentrarsi su altre questioni proiettate su un futuro a breve termine. Proviamo dunque a capire in quale direzione stia andando la mela morsicata, secondo gli spunto di queste ore.

Focus sulle novità di iOS 17.1.2 e tempistiche di uscita per l’aggiornamento iOS 17.2 a breve termine

Sostanzialmente, iOS 17.1.2 e iPadOS 17.1.2 arrivano poche settimane dopo il rilascio di iOS 17.1.1 e, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento dagli addetti ai lavori, dovrebbe trattarsi di un altro aggiornamento per la correzione di bug. In particolare, osservando le note di rilascio di Apple, iOS 17.1.2 include importanti correzioni di sicurezza. Nello specifico, l’aggiornamento risolve le vulnerabilità che potrebbero essere state sfruttate nelle versioni precedenti di iOS, ma solo nelle prossime ore sarà chiaro se ci sia stato un intervento anche sul versante della connessione WiFi.

In particolare, Apple è a conoscenza di un rapporto secondo cui ci sia stato in passato il problema dell’elaborazione dei contenuti web che abbia portato potenzialmente alla divulgazione di informazioni sensibili. Un bug che, a quanto pare, potrebbe essere stato sfruttato con versioni di iOS precedenti a iOS 16.7.1. Insomma, si capisce che tra le novità di iOS 17.1.2 ci sia anche l’archiviazione di questa vulnerabilità.

Staremo a vedere nei prossimi giorni se verranno a galla altre novità di iOS 17.1.2. Nel frattempo, abbiamo conferme sul fatto che l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.2 avverrà a dicembre, presumibilmente a metà mese.

