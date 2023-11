Ci sono ulteriori novità che possiamo prendere in considerazione oggi, per quanto riguarda l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.2. In particolare, nel corso delle ultime ore sono pervenute conferme sul fatto che Apple abbia abbiato la distribuzione della terza beta, declinata anche su iPadOS 17.2, ai tester pubblici. Da sempre, infatti, Apple segue questa strada per consentire ai non sviluppatori di provare il software prima del suo rilascio. Le terze beta pubbliche di iOS 17.2 e iPadOS 17.2 fanno la propria apparizione sul mercato due settimane dopo che Apple ha rilasciato la beta numero due

Approfondimento sulle novità previste dall’aggiornamento iOS 17.2 con la terza beta in uscita

Tocca aggiungere un altro capitolo, dunque, rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi. Sostanzialmente, abbiamo conferme importanti sulle novità previste dall’aggiornamento in questione. Ad esempio, iOS 17.2 aggiunge l’app Journal, progettata per consentire agli utenti di iPhone e iPad di registrare le proprie attività e pensieri quotidiani. Apple offre suggerimenti che possono essere utilizzati come ispirazione e le voci del diario possono essere dotate di immagini, registrazioni vocali, tag di posizione e altro ancora.

Le playlist collaborative sono ora disponibili in Apple Music, in modo tale da poter creare playlist a cui contribuiscono più persone. Inoltre, ora c’è anche una playlist Preferiti che contiene tutta la musica che hai aggiunto ai preferiti. Gli adesivi possono essere utilizzati come reazioni di tapback nell’app Messaggi, il pulsante di azione sui modelli iPhone 15 Pro può ora essere impostato su una nuova funzione di traduzione e Apple ha implementato il supporto per la verifica della chiave di contatto di iMessage.

Sono disponibili nuovi widget Meteo e Orologio, modifiche all’app TV, aggiornamenti alla sincronizzazione dei messaggi su tutti i dispositivi, nuove opzioni Memoji e altro ancora. Dunque, nessun ritardo sulla tabella di marcia di iOS 17.2.