Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 17.2 per i vari iPhone ed iPad compatibili. Sostanzialmente, dando continuità a quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana con un altro articolo, ci sono due filoni che meritano un approfondimento oggi, in modo che nulla venga lasciato al caso. Da un lato, infatti, occorre soffermarsi sulle indicazioni che stanno trapelando in questi giorni in merito ai problemi che verranno risolti tramite il pacchetto software in questione, mentre dall’altro ci sono nuovi segnali sulla data di rilascio del firmware.

Siamo ad un passo dall’uscita dell’aggiornamento iOS 17.2: focus su date e nuovi problemi risolti

Come stanno le cose in questo momento? A proposito dei problemi archiviati tramite l’aggiornamento iOS 17.2, pare che Apple abbia risolto un bug che impediva ad alcuni iPhone di ricaricarsi in modalità wireless sui pad di ricarica che sono inclusi in alcuni veicoli. Tramite la Release Candidate del pacchetto software, ad esempio, ci siamo messi alle spalle l’anomalia sui veicoli Chevrolet, Cadillac e Buick. Il tutto rientra in movimenti più ampi di Apple, visto che a novembre ha risolto un problema che causava la perdita della funzionalità NFC su alcuni modelli di ‌iPhone 15‌ caricati nei veicoli BMW.

Per il resto, con l’aggiornamento iOS 17.2 tutti si aspettano novità sul versante traduzioni, senza dimenticare nuove funzionalità nei widget Messaggi, Meteo e Orologio. Detto questo, il fatto stesso che sia stata diffusa la RC del pacchetto software indica chiaramente che siamo ad un passo dalla distribuzione del nuovo upgrade. Per farvela breve, lo scenario più probabile ad oggi prevede la diffusione definitiva dell’upgrade tra martedì e mercoledì prossimo.

Staremo a vedere cosa emergerà nei prossimi giorni a proposito dell’aggiornamento iOS 17.2.

