Ci sono finalmente buone notizie da prendere in esame oggi, per quanto concerne il Samsung Galaxy S23 Ultra e la durata della sua batteria. Al di là di questioni software, legate ai costanti rilasci di nuovi aggiornamenti per device che, a conti fatti, ancora oggi rappresentano top di gamma per il produttore coreano, è importante soffermarsi sull’impatto avuto da determinate funzioni su questi modelli. Insomma, per una volta bisogna mettere da parte la convenienza economica legata all’acquisto di device di questa serie, come osservato di recente sul nostro magazine, per focalizzarsi sulle reali performance.

Incoraggianti segnali dal Samsung Galaxy S23 Ultra e dalla sua batteria in queste ore

Provando a scendere in dettagli, è molto interessante soffermarsi su alcuni apprezzabili segnali che giungono direttamente dal Samsung Galaxy S23 Ultra e dalla sua batteria oggi 19 dicembre. Da sempre, in ambito mobile, Apple offre enormi garanzie sui consumi tramite i suoi iPhone, ma il trend è cambiato proprio con il top di gamma del 2023. Già, perché il Galaxy S23 Ultra ha fatto il suo debutto all’inizio di quest’anno ed è conti fatti il primo telefono della linea Galaxy S di Samsung che può durare comodamente fino a due giorni con una singola carica.

Alla base di tutto c’è l’enorme efficienza del chip Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, al punto che neppure una funzione come Always On Display pare essere in grado di mettere in discussione questo trend. Ne ha parlato anche SamMobile con un recente approfondimento. Del resto, è opinione comune che la durata della batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra continui ad essere eccellente anche dopo l’aggiornamento caratterizzato da Android 14 e dalla nuova interfaccia One UI 6.0.

Insomma, occhio al Samsung Galaxy S23 Ultra, nel caso in cui la batteria sia un elemento centrale per il vostro processo decisione di acquisto per un nuovo dispositivo.

