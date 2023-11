Il Samsung Galaxy S23 Ultra farà discutere un bel po’ oggi 16 novembre: il Black Friday 2023 non è ancora arrivato (sappiamo manca un po’ più di una settimana al weekend di scontistica che ci attende, non solo su Amazon, ma praticamente in quasi tutti i negozi, che siano essi fisici oppure digitali), ma il top di gamma del colosso di Seul non vuol sentire ragioni. Il prezzo del dispositivo è in forte ribasso nella giornata di oggi 16 novembre, cosa che vi permetterà di portarvelo a casa al prezzo di 999 euro (invece di 1479 euro), con ben il 32% di sconto rispetto al listino originale.

Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, con recapito direttamente a domicilio (trattandosi di un articolo di alto valore non può essere consegnato presso un punto di ritiro Amazon). Sappiate che avete tempo fino al 31 gennaio 2024 per restituire il Samsung Galaxy S23 Ultra, nel caso in cui, per qualche motivo, non doveste trovarvi bene o riscontrare qualche problema. Il dispositivo in questione è quello con 256GB di memoria interna, versione italiana, colorazione Phantom Black e caricatore incluso nel prezzo di vendita.

Offerta Samsung Galaxy S23 Ultra, Caricatore incluso, Smartphone Android,... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W, per...

La S Pen tiene viva la tradizione del Note. In più, riduce la tua...

Riceverete a casa il prodotto praticamente subito, in modo da poterlo testare in poco tempo facendo sprigionare tutta la potenza e lo splendore di cui è capace. Non serve ricordarvi che il Samsung Galaxy S23 Ultra è tra i portabandiera Android maggiormente apprezzati del momento e che incarna, ad oggi, il prodotto meglio riuscito del segmento smartphone del produttore asiatico (parlate con i proprietari se non ci credete). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

