Quest’oggi, grazie alla straordinaria offerta su Amazon, vi porterete a casa l’ammiraglia Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, disponibile con uno speciale sconto del 4% al costo di 989,08 euro (invece di 1033,03 euro di listino), si tratta di un prezzo mai visto prima sulla piattaforma di e-commerce. Il flagship del colosso sudcoreano, Dual Sim e con l’opzione di colore Phantom Black, è venduto da terzi ma spedito da Amazon; la consegna è senza costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata alle principali caratteristiche e specifiche tecniche del device.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra presenta un display Dynamic AMOLED 2X Edge QHD+ da 6,8 pollici (con una risoluzione di 1440 x 3088pixel), tecnologia HDR10+, 1750nits (picco),frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz, e touch sampling rate a 240Hz. Sotto la scocca troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4nm) for Galaxy, abbinato a da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 740. L’ammiraglia è alimentata da una batteria da 5000mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata a 45W, la ricarica wireless Fast Wireless Charging 2.0 e la carica inversa Wireless PowerShare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Galaxy S23 Ultra offre sul retro una quad-camera con un sensore principale da ben 200MP e apertura f/1.7, un ultra-grandangolare da 12MP con f/2.2, un teleobiettivo 3X da 10MP con f/2.4 e un teleobiettivo 10X da 10MP, f/4.9. Frontalmente, la fotocamera selfie è da 12MP con f/2.2. Per le altre caratteristiche, il flagship propone la certificazione IP68 resistente ad acqua e polvere, la sicurezza biometrica tramite il lettore di impronte digitali, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, lo geomagnetico, il sensore di luce ambientale e di prossimità. Fuori dalla scatola, il Samsung Galaxy S23 Ultra esegue il sistema operativo Android 13 abbinato a interfaccia utente Samsung One UI 5.1. Come connettività offre il supporto per le reti fino a 5G, il Wi-Fi 6E ed il Bluetooth v5.3, infine, il dispositivo viene fornito con stilo SPen in dotazione.

Continua a leggere su optimagazine.com