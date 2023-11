In occasione del Black Friday Amazon ha scontato diversi prodotti di tecnologia e tra questi ritroviamo anche il Samsung Galaxy S23, top di gamma di quest’anno che gode di un prezzo piuttosto vantaggioso quest’oggi e può essere l’occasione giusta per averlo tra le mani. Approfondendo ciò che propone il famoso sito di e-commerce si nota uno sconto del 5% applicato sul prezzo più basso precedente di 739 euro, arrivando così alla cifra attuale di 699,90 euro.

Sta iniziando ufficialmente con il Samsung Galaxy S23 il Black Friday 2023 di Amazon, a partire da oggi

Dunque, altra promozione dopo quella trattata in settimana sul modello base. C’è quindi un piccolo risparmio da tenere in considerazione e che sicuramente farà comodo a qualche utente ancora indeciso sull’acquisto da fare. Questo Samsung Galaxy S23 si ritrova con disponibilità immediata su Amazon, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni arriverà direttamente nelle vostre case. Occhio anche al modello Ultra, in foto e tra qualche ora in offerta. Altro aspetto importante riguarda la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa totale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Bisogna poi sottolineare come il Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon sia il modello con memoria interna da 256GB e di colore Lavender, con anche il caricatore incluso all’interno della confezione. Questo insomma lascia capire come si stia parlando ancor di più di un’offerta allettante. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo Samsung Galaxy S23 sia dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Lato hardware spazio al processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM e 256GB di storage interno.

Per il comparto fotografico invece spazio ad una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. Si ha la possibilità di girare video in 8K. Infine non manca un’ottima batteria da 3900 mAh, ottimizzata al massimo dal processore Qualcomm.

