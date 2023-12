Il Samsung Galaxy S23 è un’ottima occasione di svoltare le festività natalizie ai vostri cari: pensavate già di mettere uno smartphone sotto l’albero ed aspettavate solo di trovare il giusto affare? Non dovrete attendere troppo oltre, visto che il prodotto è adesso disponibile in super offerta su Amazon al prezzo di 699 euro (modello con 128GB di memoria interna e 8GB di RAM, chiaramente in versione italiana e nella colorazione Phantom Black). Non temete di non ricevere il telefono in tempo visto che, procedendo adesso con l’ordine, ve lo vedrete direttamente recapitare a casa già domani, martedì 19 dicembre (attraverso l’opzione di consegna più rapida, riservata ai clienti Prime).

Sarebbe meglio non perdere altro tempo, anche perché le scorte disponibili potrebbero esaurirsi prossimamente: rischiereste di restare la vostra unità che, invece, state pensando fin da adesso di posizionare sotto l’albero di Natale, da tenere per voi oppure da regalare. Nonostante stia per uscire il Samsung Galaxy S24, in programma per il prossimo febbraio, non sbagliereste nell’acquistare subito il Samsung Galaxy S23, che è ancora un fulmine di guerra e probabilmente lo resterà ancora per tanto tempo. La scelta non può che essere vostra, ma restiamo a disposizione nel caso aveste bisogno di sottoporci qualche perplessità.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Detto questo, sappiate che il Samsung Galaxy S23 è restituibile fino al 31 gennaio 2024, avendo naturalmente un buon motivo per mandarlo indietro al mittente (sarà difficile cambiare idea per quanto concerne un dispositivo così ben progettato, sebbene non si possa mai sapere, a seconda delle esigenze che ciascuno di voi sente di avere). Se c’è qualche domanda che volete farci, il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

