Arrivano alcuni segnali importanti e significativi, in queste ore, a proposito del Samsung Galaxy S23 Ultra, con un chiaro riferimento alla diffusione non così lontana nel tempo per quanto concerne l’aggiornamento dotato della nuova interfaccia One UI 6.1. A conferma di quanto riportato ad inizio settimana con un altro articolo, infatti, pare che siano stati effettivamente avviati i lavori di test interni per il pacchetto software. Non ci sono ancora i presupposti per parlare di beta pubblica, ma è chiaro che il produttore voglia farsi trovare pronto anche con questo rilascio a stretto giro.

Importanti onferme per i Samsung Galaxy S23 Ultra con aggiornamento One UI 6.1 in fase test

Come stanno le cose? Effettivamente le conferme sui Samsung Galaxy S23 Ultra sui test condotti tramite One UI 6.1 arrivano questo mercoledì da fonti autorevoli. Tutta da definire la gestione delle prossime settimane, in quanto ad oggi la distribuzione di una beta pubblica non è scontata. A prescindere dal fatto che solitamente questi programmi non siano estesi in Italia. Non è un caso che alcuni siti specializzati siano pronti ad assicurare che la nuova build vada proprio nella direzione dell’assenza di una beta per tutti. Il motivo va ricercato che, almeno sulla carta, si tratti di un aggiornamento secondario.

Come notato da TarunVats, dunque, il Samsung Galaxy S23 Ultra sta testando il suo prossimo aggiornamento. Cosa sappiamo allo stato attuale a proposito dell’interfaccia One UI 6.1? La build di test più recente porta il numero di versione S918BXXU3 CWL1 per XSG CSC. La build potrebbe essere stata in fase di sviluppo anche per i modelli non Ultra della gamma S23, come spesso accade in circostanze simili.

Difficile prevedere quando uscirà l’aggiornamento con One UI 6.1 in versione stabile per il Samsung Galaxy S23 Ultra e per gli altri modelli di questa serie, ma la sensazione è che qualcosa possa muoversi entro fine anno.

