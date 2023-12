Ci sono ulteriori anticipazioni che sono trapelate in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S24 Ultra e, se vogliamo, della sua scheda tecnica, visto che all’interno di queste voci spesso e volentieri troviamo anche riferimenti ai materiali utilizzati dal produttore di un device. Nello specifico, dopo il punto della situazione condiviso nei giorni scorsi in merito a questioni prevalentemente commerciali, con un chiaro riferimento alle possibili scelte di prezzo del produttore coreano, oggi possiamo capire quanto sarà resistente il top di gamma che verrà inserito in questa serie.

Faremo passi in avanti con la resistenza del Samsung Galaxy S24 Ultra: un approfondimento sui materiali scelti

In particolare, è destinata a migliorare la resistenza del Samsung Galaxy S24 Ultra, alla luce delle indiscrezioni che sono emerse proprio in queste ore per quanto concerne i materiali scelti. In particolare, il base alle ultime indiscrezioni, pare che il Galaxy S24 Ultra abbia tutte le carte in regola per presentare un design molto più resistente, grazie al telaio in titanio, senza dimenticare una versione più recente di Gorilla Glass. Versione confermata anche dal tipster Ahmed Qwaider, per il quale la serie in arrivo ad inizio 2024 effettivamente farà importanti passi in avanti sotto questo punto di vista.

Si dice, a tal proposito, che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà caratterizzato da un telaio in titanio in grado di rendere il corpo del telefono più resistente del 56% rispetto all’Armor Aluminium, che è stato utilizzato negli ultimi anni dal brand asiatico. Basti pensare al fatto che la scelta sia stata confermata per il Samsung Galaxy S22 Ultra e per il Galaxy S23 Ultra. Il Galaxy S24 in versione standard ed il Galaxy S24+ probabilmente non potranno fare il medesimo step.

Tutto in divenire comunque, in attesa di riscontri ufficiali e concreti a proposito del Samsung Galaxy S24 Ultra e non solo.

