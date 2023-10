Il colosso di Seul potrebbe lanciare la serie Samsung Galaxy S24 prima del consueto periodo di lancio, almeno secondo un rapporto del Seoul Economic Daily. Secondo il rapporto, il produttore sudcoreano starebbe pianificando di organizzare l’evento di lancio Galaxy Unpacked negli Stati Uniti, dove è stato presentato anche il Galaxy S23.

La serie potrebbe essere lanciata nel gennaio 2024. L’evento Galaxy Unpacked 2024 dovrebbe tenersi a San Francisco, negli Stati Uniti. Di solito, l’azienda asiatica organizza eventi di lancio del Galaxy S a San Francisco ed eventi di lancio del Galaxy Z a New York. Tuttavia, per i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5, l’OEM ha tenuto il suo evento di lancio Galaxy Unpacked a Seul, in Corea del Sud, ma ciò era dovuto all’attenzione della Corea del Sud sulla candidatura per organizzare l’Expo 2030.

Come riportato da “SamMobile“, Samsung riporterà i chip Exynos sui suoi telefoni di fascia alta con il suo prossimo top di gamma. I Samsung Galaxy S24 e S24+ potrebbero utilizzare il chip Exynos 2400 nella maggior parte del mondo, mentre Canada, Cina e Stati Uniti potrebbero ottenere le versioni Snapdragon 8 Gen. 3 dei telefoni. Il Samsung Galaxy S24 Ultra, tuttavia, dovrebbe utilizzare esclusivamente il processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy (che è il processore maggiormente desiderato in ogni parte del mondo). Alcuni dei miglioramenti vociferati includono un telaio in titanio per il telefono, schermi LTPO Dynamic AMOLED 2x per tutti i modelli della gamma e fotocamere migliorate. Tutti e tre i telefoni potrebbero avere una comunicazione satellitare bidirezionale per la messaggistica di emergenza. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

