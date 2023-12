Manca all’incirca un mese al lancio del Samsung Galaxy S24 Ultra come dei colleghi S24 e S24 Plus della stessa serie. Con l’avvicinarsi dell’uscita, si moltiplicano le anteprime relative alle sue specifiche e oggi 12 dicembre un informatore autorevole noto come Ahmed Qwaider ha spifferato ogni dettaglio sulla fotocamera a quattro sensori del top di gamma assoluto del 2023.

Grazie alle rivelazioni delle ultime ore, otteniamo conferma che il Samsung Galaxy S24 Ultra potrà contare su un sensore principale da 200 MP, una fotocamera ultrawide da 12 MP, ancora un primo teleobiettivo da 10 MP e un secondo teleobiettivo da 50 MP. La compagine hardware appena menzionata consentirà di registrare video 8K con zoom fino a 5x (in particolare, grazie al teleobiettivo aggiornato da 50 MP con una risoluzione più elevata e pixel più grandi che immagazzinano più luce). Sotto questo aspetto, ci sarà una sostanziale differenza con il Galaxy S23 Ultra che può anche registrare video 8K a 30 fps ma poi si appoggia al solo zoom digitale. Il nuovo arrivato avrà invece un obiettivo con zoom ottico 5x per riprese in 8K decisamente di qualità maggiore.

Le anticipazioni per il Samsung Galaxy S24 Ultra non finiscono qui: sempre la stessa fonte, l’esemplare Ultra dovrebbe avere anche la modalità ritratto con zoom 5x e una migliore stabilizzazione durante il giorno e in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie poi all’AI dovrebbero essere garantite tante funzioni di editing davvero innovative, ma ancora non meglio precisate. Per finire, l’informatore Qwaider riferisce anche di un accordo con Meta per migliorare la qualità di immagini e video durante la pubblicazione su Facebook e Instagram. Foto e filmati ottenute direttamente nelle app dovrebbero essere decisamente di un altro livello per distinguere i propri contenuti da tutti gli altri.

