Sono indicazioni particolarmente interessanti quelle che stanno arrivando in questi giorni sul Samsung Galaxy S24, con un chiaro riferimento al prezzo che potrebbe essere fissato per i modelli che fanno parte di questa serie. Inevitabile, come sempre, un primo raffronto a distanza con il suo predecessore, visto che in tanti vogliono capire se ci sarà un rincaro rispetto a quanto stabilito poco meno di un anno fa coi Samsung Galaxy S23. La scelta del produttore coreano, anche alla luce di alcuni dati che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi tramite altro approfondimento, in questo caso potrebbe essere più conservativa.

Interessanti indicazioni da oggi sul prezzo Samsung Galaxy S24 rispetto al Galaxy S23: in quale direzione stiamo andando

Dunque, quali sono le informazioni disponibili oggi a proposito del prezzo che potrebbe essere fissato per il Samsung Galaxy S24 rispetto al Galaxy S23? A detta di SamMobile, la gamma dei Samsung Galaxy S24 pare essere destinata ad essere lanciata sul mercato con un modello base, un Plus e un dispositivo Ultra. Partendo da questi presupposti, le fonti che si sono sbilanciate nel corso delle ultime ore affermano che i suddetti modeli arriverà sugli scaffali con gli stessi prezzi della serie Samsung Galaxy S23. Il tutto, in nome di una chiara strategia commerciale da prendere in esame oggi.

Supponendo che queste informazioni siano accurate, alla luce di quanto riportato sui social da una fonte come Hankyung nel corso delle ultime ore, si potrebbe supporre che il Samsung Galaxy S24 risulterà in vendita a 799 dollari dubito dopo la sua presentazione ufficiale tra gennaio e febbraio. Allo stesso tempo, il Samsung Galaxy S24+ dovrebbe arrivare a costare 999 dollari, mentre il Galaxy S24 Ultra porterà i potenziali clienti a sborsare circa 1.199 dollari. Come sempre avviene in questi casi, i prezzi saranno più alti per le varianti con memoria extra.

Staremo a vedere se ci saranno scelte differenti per il mercato europeo, a proposito del prezzo fissato per il Samsung Galaxy S24.

