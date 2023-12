Abbiamo sempre meno incertezze, in questi giorni, a proposito del Samsung Galaxy S24 Ultra, con un chiaro riferimento non tanto alla scheda tecnica in questi giorni, ma al suo aspetto. Già, perché alcuni recenti scatti mostrano nuovamente il design del probabile top di gamma che avremo modo di toccare con mano nello scorcio iniziale del 2024, dando continuità a conti fatti a quanto riportato negli ultimi tempi sul nostro magazine. Importante, dunque, focalizzarsi sui rumors di inizio dicembre, per comprendere in quale direzione stiamo andando in questa fase con il produttore coreano.

Zero incertezze oggi sul design del Samsung Galaxy S24 Ultra dopo le ultime foto trapelate sul web

Ci sono nuove indicazioni, dunque, da valutare con grande attenzione oggi nel momento in cui si parla di Samsung Galaxy S24 Ultra. Come si può notare dalla foto condivisa ad inizio articolo e riportata anche da SamMobile, si ha oggi la netta sensazione che Samsung ha apportato solo poche modifiche. In particolare, si parla con insistenza dell’apertura per l’altoparlante rivolto in basso. A conti fatti, uno dei cambiamenti più evidenti. In aggiunta a questo, sul bordo superiore sono spuntati due fori per altoparlante e microfono invece di uno solo.

Insomma, piccole differenze rispetto al Samsung Galaxy S23 Ultra (di colore chiaro, nel raffronto, all’interno della suddetta immagine), che tuttavia indicano in quale direzione sia andata la progettazione del produttore. Dalle immagini, poi, sembrerebbe anche che il poduttore abbia appiattito la parte inferiore della S Pen. Dettaglio, questo, che potrebbe rendere un po’ più scomodo spingere la penna verso l’esterno per il suo utilizzo. I pulsanti del volume sembrano un po’ più grandi

Infine, la cornice del Samsung Galaxy S24 Ultra appare in parte meno sinuosa rispetto ai classici modelli Ultra.

