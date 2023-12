I Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbero avere un grande plus relativo alla qualità delle immagini catturate con la fotocamera principale. Quest’ultima raddoppierebbe addirittura la sua risoluzione rispetto a quanto possibile ottenere con i Galaxy S23 attuali. A darci questa anticipazione è il noto informatore Ahmed Qwaider, fonte abbastanza autorevole per quanto riguarda tutti i rumor di natura hi-tech dei brand più in voga.

Quale sarebbe la grande novità attesa per il top di gamma in arrivo? il Galaxy S24 Ultra catturerebbe immagini da 24 MP invece dei 12 MP predefiniti sull’attuale S23 Ultra. In qualsiasi scatto, la differenza sarebbe più che notevole, anche con la visione degli scatti catturate da parte di una persona poco esperta. Scendendo nei dettagli tecnici, l’informatore già citato ci fa sapere che la funzione Photo Remaster nell’editor di immagini del telefono dovrebbe offrire maggiori dettagli, mentre l’app Galleria integrata presenterebbe tre opzioni: Ritratto, Remaster ed Elimina. Ancora, proprio con il top di gamma assoluto, dovrebbe essere a disposizione l’opzione di filtro ND in Expert RAW per regolare l’illuminazione delle immagini, preservando maggiormente i colori.

Il risultato delle immagini da 24 MP prodotte dal Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe dunque accostare il nuovo smartphone di punta a quanto visto per gli iPhone 15 Pro. Per i melafonini di ultima generazione, Apple utilizza la sua fotocamera da 48 MP per acquisire prima immagini con una risoluzione ridotta di 12 MP (con l’ausilio del binning dei pixel 4 in 1) e poi le combinazione con immagini originali da 48 MP per unirle in un unico risultato da 24 MP. A Cupertino hanno pensato a questo tipo di tecnologia per evitare di aumentare notevolmente le dimensioni dei file: non sappiamo esattamente se una simile strategia potrà essere adottata anche da Samsung nell’ottica di preservare memoria sui telefoni dei suoi clienti.

