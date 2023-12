Stanno arrivando proprio in queste ore le prime indicazioni relative al Samsung Galaxy S21 e alla diffusione del nuovo aggiornamento di dicembre, considerando il fatto che la serie si appresta a toccare con mano il primo pacchetto software che, a conti fatti, porterà con sé correzioni e miglioramenti incentrati sulla recente interfaccia One UI 6.0. Se da un lato in alcuni Paesi ancora non hanno fatto questo step coi suddetti modelli, al contempo qui in Europa siamo molto più avanti ed ora possiamo già soffermarci sul nuovo firmware pensato per questi dispositivi. Con la prospettiva di fare a strettissimo giro questo step in Europa.

Sta arrivando sui Samsung Galaxy S21 il nuovo aggiornamento di dicembre: cosa aspettarsi per ora

Dunque, dopo aver analizzato l’impatto avuto da One UI 6.0 sui Samsung Galaxy S21, tramite un recente approfondimento, oggi tocca fare uno step in più. Fatta questa premessa, è giusto evidenziare che non possiamo aspettarci rivoluzioni dopo il download del pacchetto software. Si tratta in buona sostanza di un firmware migliorativo, che non dovrebbe introdurre nuove funzioni per i dispositivi che hanno visto la luce quasi tre anni. In questa direzione vanno anche i riscontri di SamMobile, che ha affrontato l’argomento in mattinata.

Nello specifico, a detta della fonte il nuovo aggiornamento di dicembre risulta disponibile in alcuni Paesi europei. Viene fornito con una versione del firmware che termina con FWKB. È una patch puramente incentrata sulla sicurezza, quindi non apporterà altre modifiche né risolverà i problemi che alcuni utenti potrebbero riscontrare su Android 14. Resta da capire se avremo un impatto a proposito della durata della batteria, visto che in questi casi in tanti sperano sempre in un miglioramento.

Staremo a vedere se ci saranno novità extra per i Samsung Galaxy S21, a proposito del nuovo aggiornamento di dicembre qui in Italia.