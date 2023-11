La serie Samsung Galaxy S21 sembra aver iniziato a ricevere l’aggiornamento stabile ad Android 14 (One UI 6.0) per i modelli globali. Negli ultimi due mesi, i dispositivi della serie anno ricevuto gli aggiornamenti beta della One UI 6.0 e ora è stata rilasciata la versione stabile del software. La versione stabile della One UI 6.0 basata su Android 14 per i Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra viene fornito con la versione firmware G99xBXXU9FWK2. È disponibile nei Paesi europei, a partire dalla Svizzera, e potrebbe essere presto rilasciato in altri mercati. Si tratta di un aggiornamento importante, con una dimensione di download di 2,28GB, quindi sarebbe meglio scaricare l’aggiornamento tramite una rete Wi-Fi (altrimenti questo quantitativo di dati andrebbe perso, cosa che potreste tranquillamente evitare agganciandovi alla rete Wi-Fi domestica o comunque ad una rete Wi-Fi che sapete essere affidabile).

Se disponete di un telefono della serie Samsung Galaxy S21 in Europa, potete iniziare a verificare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 14 accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso in cui si presentasse qualche situazione particolare.

Il Samsung Galaxy S21 ha ancora molto da offrire e ci sembra giusto il colosso di Seul abbia voluto valorizzarlo con l’aggiornamento stabile ad Android 14 con la One UI 6. Staremo a vedere come il telefono reagirà alla ricezione del nuovo aggiornamento ed in cosa potrà migliorare o peggiorare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

