Buone notizie oggi per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23, considerando il fatto che le indicazioni di questa mattina confermano a conti fatti quello che vi abbiamo riportato nel fine settimana. Focus sull’aggiornamento con One UI 6.1 ed in particolare sul fatto che il top di gamma 2023 per forza di cose potrà godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Non ci sono ancora tempistiche ufficiali, ma è chiaro che con questo modello si stiano bruciando le tappe per testare nel più breve tempo possibile il firmware sul campo. Solo in questo modo, infatti, ci sarà il “via libera” anche per altri dispositivi.

Pronti allo start i lavori per il Samsung Galaxy S23 in vista del nuovo aggiornamento con One UI 6.1

Dunque, sarebbe già dietro l’angolo la scolta per la serie dei Samsung Galaxy S23, con un chiaro riferimento al tanto atteso aggiornamento One UI 6.1. Questa l’indicazione che ci arriva direttamente da SamMobile, secondo cui negli ultimi giorni un firmware di prova etichettato con la sigla “S918NKSU2ZWX2” sarebbe stato testato per il Galaxy S23 Ultra. Si tratta di un pacchetto software a quanto pare individuato sui server Samsung. Avendo già ricevuto da tempo One UI 6.0 insieme ad Android 14, inevitabilmente tutti pensano si tratti della patch più chiacchierata del momento.

Trattandosi del firmware di esordio per il Samsung Galaxy S24, sarà molto interessante nel corso delle prossime settimane comprendere se l’aggiornamento in questione ci metterà a disposizione anche qualche funzionalità One UI 6.1 basata sull’intelligenza artificiale. Insomma, potrebbero aprirsi nuovi scenari molto invitanti anche per i prodotti che risultano già disponibili sul mercato, in attesa di ulteriori riscontri dal produttore coreano.

Dunque, occhi aperti a stretto giro con il Samsung Galaxy S23, in merito al nuovo aggiornamento con One UI 6.1.

Continua a leggere su optimagazine.com