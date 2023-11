L’uscita di iOS 17.2 si avvicina inesorabilmente: ne è una riprova esatta il fatto che, nelle ultime ore, sia stata distribuita la quarta beta del prossimo aggiornamento Apple. Il passaggio era avvenuto inizialmente solo per gli sviluppatori ma, dopo un po’, anche per i tester pubblici. Entrambe le tipologie di utenti possono dunque testare il nuovo pacchetto dopo il necessario download.

Proprio la disponibilità della nuova beta dell’aggiornamento iOS 17.2 può essere considerata propedeutica anche al rilascio finale dell’update definitivo per tutti i possessori di iPhone supportati dello stesso rilascio. L’aggiornamento finale è in effetti previsto per la prima parte di dicembre: considerando che la terza beta era giunta due settimane, possiamo anche ipotizzare che tra una quindicina di giorni appunto avremo invece a disposizione il pacchetto definitivo.

Tra le novità più importanti dell’aggiornamento iOS 17.2 integrativo, c’è senz’altro l’app Journal, una sorta di diario digitale che molti fan Apple attendono con trepidazione. Il suo obiettivo è quello di registrare le attività ma soprattutto i pensieri delle persone, i loro ricordi, grazie anche ai pratici suggerimenti che fornisce Apple. Proprio all’interno del diario, possono essere caricati video, immagini, registrazioni audio per un’esperienza davvero multimediale dello strumento.

Quali sono poi le ulteriori novità previste dall’aggiornamento iOS 17.2? In Apple Music, ad esempio, viene fornita una playlist Preferiti personale e una collaborativa, nata dalla condivisione dei gusti con gli amici, i parenti o chiunque si voglia. Ogni partecipante al progetto collaborativo può aggiungere nuovi conetenuti in qualsiasi momento. Ancora, sempre lo stesso aggiornamento, consente di utilizzare gli adesivi per rispondere a iMessage, semplicemente premendo a lungo su un fumetto. Sempre per i messaggi, viene introdotta l’opzione super sicura di verifica della chiave di contatto, per essere sempre sicuri che una comunicazione avvenga tra i veri attori di una comunicazione, senza intromissioni esterne.

