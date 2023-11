Pare ci siano nuovi riscontri da prendere in esame oggi, per quanto concerne il tanto chiacchierato aggiornamento iOS 17.1.2. In tanti si chiedono quale possa essere la data di uscita per i vari iPhone compatibili e, dando continuità a quanto riportato la scorsa settimana per tutti coloro che sono in attesa di un segnale dal mondo Apple, ci sono effettivamente nuovi elementi di valutazione. Il produttore, più in particolare, con ogni probabilità rilascerà iOS 17.1.2 questa settimana, sulla base dei segnali che sono stati rinvenuti nei registri di analisi di vari siti web negli ultimi giorni.

Gli ultimi segnali riguardanti la data di uscita dell’aggiornamento iOS 17.1.2 in Italia per i vari iPhone compatibili

Secondo le informazioni raccolte in queste settimane, iOS 17.1.2 dovrebbe concentrarsi sulla correzione dei bug, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non è chiaro esattamente quali problemi potrebbero essere stati archiviati dai tecnici. Alcuni utenti hanno continuato a riscontrare problemi Wi-Fi su iOS 17.1, motivo per il quale ci si aspetta un intervento anche in questa direzione, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dal team. Ci sono poi altri elementi che inducono fonti come MacRumors a pensare che si possa toccare con mano l’aggiornamento iOS 17.1.2 in settimana.

Vedere per credere il fatto che, esattamente un anno fa, iOS 16.1.2 è stato rilasciato durante la settimana successiva al Ringraziamento negli Stati Uniti. Insomma, allo stato attuale abbiamo un precedente per un aggiornamento di correzione di bug rilasciato in questo particolare periodo dell’anno. Ovviamente ci sono imprevisti e varie valutazioni da fare che potrebbero portare Apple verso altre direzioni, ma la strada appare ormai tracciata secondo i dati raccolti di recente.

Staremo a vedere se ci saranno altri colpi di scena sull’uscita dell’aggiornamento iOS 17.1.2 in Italia, in base ai prossimi riscontri sulla data.

