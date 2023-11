Continua la settimana di super offerte per il Black Friday 2023 su Amazon: se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e fedeli al marchio Samsung, quest’oggi vi suggeriamo di dare un’occhiata al Samsung Galaxy S23, vero e proprio best buy del giorno. Il dispositivo avrebbe un costo di 699 euro, ma, grazie ad un coupon del valore di 75,08 euro, potrete portarvelo a casa al super prezzo di 623,92 euro. Il top di gamma del colosso sudcoreano sarà vostro nel colore Green, in versione europea e con capacità di memoria interna da 128GB. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi e, per i clienti Prime, l’eventuale reso è gratuito fino al 31 gennaio 2024; inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al check-out. Quanto alla disponibilità, vi consigliamo di concludere in fretta con l’acquisto, dato che al momento restano solo dieci unità.

Il Samsung Galaxy S23 misura 146.3×70.9×7.6mm per 168gr. di peso; i materiali di cui è composto sono alluminio e vetro, ed è impermeabile alla polvere e all’acqua con grado di resistenza IP68. Il telefono presenta un ottimo display Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,1 pollici (422ppi), con protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, risoluzione di 1080 x 2340pixel, tecnologia HDR10+ e con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 (4 nm), con GPU Adreno 740, abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Ad alimentarlo c’è una batteria da 3900mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Quanto al comparto fotografico, il Samsung Galaxy S23 offre sul retro una configurazione a tripla fotocamera dotata di un sensore principale da 50MP con flash LED (f/1.8), un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.2) e un teleobiettivo 3X da 10MP (f/2.4); davanti, la fotocamera selfie è da 12MP. Lato software, il dispositivo esegue il sistema operativo Android 13 basato su interfaccia utente One UI 5.1.

