In tanti in questi giorni si chiedono quando esce l’aggiornamento iOS 17.2, ma soprattutto quali saranno le novità previste attraverso il nuovo pacchetto software di Apple. Premesso che i tecnici siano chiamati in primis a risolvere bug segnalati qua e là dal pubblico nelle ultime settimane, dopo l’esordio ufficiale sul mercato di iOS 17, le indicazioni di questa mattina vanno sostanzialmente nella medesima direzione che abbiamo provato a tracciare ieri con un altro approfondimento. In sostanza, ci sono buone probabilità che il rilascio definitivo possa avvenire entro la prima metà di dicembre.

Capiamo quando esce l’aggiornamento iOS 17.2 e quali saranno le più importanti funzioni aggiunte

Una volta compreso quando esce l’aggiornamento iOS 17.2, salvo ovviamente imprevisti con le beta che hanno esordito la scorsa settimana, tocca analizzare le principali funzioni incluse dall’azienda. Interessante, in primo luogo, la nuova app Journal, che presenterà sugli iPhone alcune informazioni specifiche sulla propria giornata e sui ricordi, supportate da testo, foto, musica, registrazioni audio e altro ancora. L’app presenta agli utenti anche dei suggerimenti personalizzati, in base alle proprie attività.

Il secondo punto riguarda i nuovi widget, focalizzati sia sul discorso Meteo (in questo caso, includono previsioni giornaliere, oltre ad informazioni su Alba e tramonto), mentre l’app Orologio ora offre un widget orologio digitale. C’è poi la nuova funzionalità Playlist collaborative per Apple Music, che a quanto pare consente a più persone di aggiungere, riordinare e rimuovere brani in una playlist condivisa. Importante anche la verifica della chiave di contatto di iMessage, che consente agli utenti di essere certi dell’identita autentica del proprio interlocutore.

Quanto alle memoji, con iOS 17.2 Apple ha aggiunto la possibilità per gli utenti di personalizzare la vita, il busto, le spalle e le braccia del proprio personaggio Memoji.

