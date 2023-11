Ci sono conferme secondo cui, oggi 14 novembre, non funziona app Intesa Sanpaolo, al punto che vengono registrati anche problemi FIDEURAM. Insomma, un disservizio che sta colpendo l’intero circuito, con un particolare riferimento all’applicazione per chi prova ad effettuare il login in mobilità. Poco cambia per chi ha deciso di impostare l’accesso attraverso il riconoscimento dell’impronta digitale, visto che agli utenti in questi minuti appare un messaggio molto chiaro e focalizzato su problemi tecnici in corso. Insomma, l’utenza viene invitata a riprovare tra qualche minuto.

Confermato che oggi 14 novembre non funziona app Intesa Sanpaolo: riscontati anche problemi FIDEURAM

Una situazione che ricorda molto quella che abbiamo trattato alcune settimane fa, quando i clienti si sono ritrovati in una situazione analoga provando ad accedere al proprio conto online. Quando avvengono cose del genere, non ci sono procedure da seguire per venirne a capo. Oggi 14 novembre non funziona app Intesa Sanpaolo, ma la sensazione è che i problemi in corso, anche quelli connessi a FIDEURAM possano rientrare già nel corso della mattinata. A meno che non si tratti di un disservizio senza precendenti.

Se da un lato è confermato che stamane non funziona app Intesa Sanpaolo, con correlati problemi FIDEURAM, al contempo è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale tramite Down Detector. In questo modo, infatti, saremo sempre sul pezzo e capiremo quanto siano realmente diffuse le anomalie che ho avuto modo di constatare in prima persona attorno alle 10:30 di questo martedì.

A voi come stanno andando le cose? State notando malfunzionamenti al momento del login? Fateci sapere, in modo da contestualizzare i problemi in corso visto che non funziona app Intesa Sanpaolo. Vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare comunicati ufficiali in merito da parte dell’azienda nei prossimi minuti.

