Questo lunedì 3 ottobre si apre con dei seri problemi: l’app Intesa Sanpaolo non funziona a dovere per un numero notevole di clienti dell’istituto bancario. Ne consegue che molte delle comuni operazioni dei correntisti non può essere svolta e procedure più o meno importanti sono bloccate.

La natura dei problemi

Grazie al servizio Downdetector riusciamo già a quantificare i problemi odierni. L’app Intesa Sanpaolo ha cominciato a mostrare le sue prime anomalie all’inizio della giornata lavorativa, in pratica subito dopo le 8. Ma è dalle ore 9:30 in poi che le segnalazioni di disservizi si sono davvero moltiplicate. Al momento di questa pubblicazione, ossia alle 10:20, la piattaforma segnala circa 400 alert di clienti bloccati con lo strumento di home banking.

Per essere precisi, accade quanto è successo già in altri momenti. Al tentativo di login con credenziali corrette alla propria area personale, ecco che si visualizza una schermata del tutto bianca. A nulla valgono le prove ripetute di autenticazione: tra l’altro, le difficoltà sono molteplici sia da dispositivi Android che dagli iPhone, senza particolari distinzioni.

Assistenza necessaria

Fermo restando che se l’app Intesa Sanpaolo non funziona dovranno essere condotti gli opportuni interventi tecnici per risolvere gli errori, è possibile ottenere l’adeguata assistenza per le proprie necessità attraverso i canali di supporto ufficiali del sistema bancario. Il numero da contattare per il servizio clienti dall’Italia risponde al recapito 800.303.303. Per chi si trova all’estero invece, il riferimento telefonico è il +39 011 8019.200: quest’ultimo è a pagamento. Entrambi i canali restano attivi in orario continuato dal lunedì al venerdì, in particolare dalle 7:00 alle 24:00 e ancora il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00. Per chi preferisce un canale social di assistenza, c’è da segnalare quello di Twitter molto funzionale, che risponde all’account @IntesaSP_Help

