Potrebbero verificarsi problemi Intesa Sanpaolo legati al messaggio di errore ER0076, stando alle informazioni raccolte fino a questo momento. Fortunatamente, sono nella posizione di poter condurre alcuni test in prima persona, andando in questo modo ad integrare quanto riportato alcuni mesi fa, al cospetto di un malfunzionamento simile. Vediamo come stanno le cose, in base a quanto riscontrato stamane, fermo restando che siamo tutti in attesa di una possibile comunicazione ufficiale da parte della banca, per capire cosa sia avvenuto nella mattinata di giovedì.

Proviamo ad approfondire i problemi Intesa Sanpaolo con ER0076 registrati oggi 1 settembre

Nello specifico, occorre quantomeno provare ad approfondire i problemi Intesa Sanpaolo con ER0076, essendo emersi proprio oggi 1 settembre qui in Italia. Nello specifico, potrebbe trattarsi di un’anomalia legata in qualche modo legata al riconoscimento dell’impronta digitale. Di conseguenza, non escludo che il disservizio si possa manifestare in fase di login, o al più nel momento in cui un utente prova a portare a termine un’operazione. In primis, il classico pagamento che richiede al cliente una sorta di ulteriore autenticazione.

Allo stato attuale, come avvenuto a suo tempo, non posso far altro che consigliare a tutti di sospendere e disattivare l’impostazione che prevede l’autenticazione tramite impronta digitale. In sostanza, digitando il PIN da cinque cifre dovrebbe essere possibile procedere sia con il login all’app ufficiale della banca, sia portare a termine semplici operazioni come i pagamenti. Possibile che qualche aggiornamento abbia creato conflitti tecnici, al punto che ora i tecnici pare si stiano concentrando proprio su questo.

Anche voi registrate problemi con app Intesa Sanpaolo, in relazione al messaggio di errore ER0076? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da avere un altro contributo per mettere a fuoco la questione del giorno.