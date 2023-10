In questo lunedì 16 ottobre l’app Intesa Sanpaolo non funziona e, a dire la verità, ci sono dei problemi anche con il sito dell’istituto bancario. Le anomalie si stanno verificando in questa primissima parte di settimana ma, in realtà, si sono presentate anche nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle.

In che modo l’app Intesa Sanpaolo non funziona proprio oggi? In effetti, il semplice login all’area personale dei servizi di home banking è inibito. Nonostante vari tentativi ai acceso e di autenticazione, i classici servizi non sono accessibili. Risulta impossibile dunque anche consultare il proprio conto, così come effettuare operazioni quali il trasferimento di denaro o semplici pagamenti. Le anomalie odierne sembrerebbero essere molto simili a quelli del fine settimana appena concluso. Tra sabato e domenica, gli utenti che provavano ad entrare nella loro area riservata visualizzavano un avviso di manutenzione in corso per l’applicazione o anche per il sito. Oggi, i clienti della banca possono imbattersi nello stesso alert, oppure semplicemente visualizzare delle schermate vuote al posto di quelle con le informazioni relative al conto.

Come bisogna comportarsi se, proprio come oggi, l’app Intesa Sanpaolo non funziona e pure il sito della banca mostra delle serie anomalie? I canali telefonici restano i più diretti e immediati per ottenere assistenza. Gli operatori della filiale digitale rispondono al numero verde 800.303.303 per chi chiama dall’Italia. Al contrario, i clienti che si trovano all’estero possono digitare il +39 011 8019.200 (recapito a pagamento).

Aggiornamento 10:46 – i malfunzionamenti odierni continuano a manifestarsi per l’app Intesa Sanpaolo ma anche per il sito della piattaforma bancaria. Anche la sezione Inbiz del portale finanziario dedicata all’utenza business mostra rallentamenti e altri problemi. Restano sempre attivi i numeri di supporto già indicati in precedenza, sia per chi chiama dall’Italia che dall’estero.

