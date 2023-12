I problemi Intesa Sanpaolo si fanno sentire anche nella giornata di oggi 15 dicembre, soprattutto per quanto concerne l’accesso mobile tramite l’applicazione dedicata. L’Internet banking stenta a funzionare relativamente al login, come confermano le segnalazioni reperibili sul noto portale “downdetector.it“. La situazione pare stia dando parecchio fastidio agli utenti che si vedono impossibilitati ad utilizzare i servizi relativi all’e-banking, che ormai, al giorno d’oggi, facilita non poco la vita dei correntisti (immaginate solo la comodità di poter effettuare un qualsiasi pagamento seduti dietro la propria scrivania, evitando la fila dello sportello).

I problemi Intesa Sanpaolo non sono rari: capita piuttosto spesso di imbattercisi, sperando che il disguido, questa volta, possa rientrare al più presto possibile (non facciamo fatica a crederci trattandosi di un istituto bancario più che rinomato e che, quindi, ha alle spalle senz’altro una schiera di tecnici informatici molto preparati). Vi aggiorneremo in questo stesso articolo circa la risoluzione dei problemi Intesa Sanpaolo di oggi 15 dicembre.

Si tratta di avere la giusta dose di pazienza (anche se comprendiamo bene la frustrazione degli utenti che purtroppo si vedono alle prese con i problemi Intesa Sanpaolo oggi 15 dicembre, specie relativamente all’accesso mobile). Del resto, il disturbo nega ogni minima possibilità di manovra d’azione: non potendo effettuare il login ai servizi digitali dell’istituto bancario, non è consentito svolgere alcuna operazione e di conseguenza, avendo magari delle scadenza da rispettare in questa stessa giornata, bisognerà necessariamente recarsi in filiale per ottemperare ai propri doveri (qualcuno potrebbe anche preferirlo, ma ci sono tanti altri utenti che ormai compiono tutte le operazioni online ed è giusto permettere loro di continuare a farlo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

