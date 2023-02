Oggi a quanto pare non funziona Intesa Sanpaolo, anche se i problemi con la banca mobile pare che in questo specifico frangente riguardino soprattutto il portale Inbiz. La particolare soluzione offerta da questo brand per i titolari di aziende, infatti, presenta anomalie in fase di login il 27 febbraio, con le prime segnalazioni che hanno preso piede attorno alle 9.30. Insomma, stiamo vivendo un malfunzionamento differente rispetto a quello portato alla vostra attenzione poco più di un mese fa tramite altro articolo, ma non per questo può essere sottovalutato.

Il 27 febbraio non funziona Intesa Sanpaolo: confermato i problemi in corso per Inbiz questa mattina

Dunque, per farvela breve, se da un lato è vero che non funziona Intesa Sanpaolo, allo stesso tempo vi confermo in prima persona che il disservizio non riguardi i clienti “standard”. Tutto ruota attorno a problemi in corso per Inbiz, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano ancora riscontri ufficiali per inquadrare al meglio l’imprevisto. Come sempre avviene in questi casi, però, è possibile monitorare in tempo reale l’andamento della situazione tramite Down Detector.

Non è un caso che sui social si trovino testimonianze simili: “Non si riesce a entrare nel sito Inbiz e non risponde nessuno al numero verde, è problematico considerando inoltre che è il giorni delle buste paga. Mi sapete dire quando il servizio verrà ripristinato?“. Dunque, non funziona Intesa Sanpaolo, ma solo per una nicchia di utenti, stando ai vari feedback ottenuti su Facebook e Twitter. Resta da capire se la situazione rientrerà nel giro di pochi minuti, oppure se i problemi in fase di login si trascineranno ancora a lungo.

A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere se anche in altri contesti non funziona Intesa Sanpaolo oggi 27 febbraio.