Si torna a parlare di un Samsung Galaxy pieghevole davvero poco costoso in arrivo nel 2024. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi riportate anche sul nostro magazine, ecco che della questione si è occupato un informatore molto noto al pubblico di X (ex Twitter) come Revegnus. L’esperto non manca mai di riportare leak che poi si rivelano esatti e dunque possiamo dare un discreto peso alle sue parole riportate anche nel cinguettio di fine articolo.

Si era parlato già di un Samsung Galaxy pieghevole più economico, ma le ultime notizie lasciano davvero sperare più del previsto. In particolar modo, un dispositivo foldable di fascia media si collocherebbe nella fascia di prezzo che va da 400 a 500 dollari. Non ci sono riferimenti a quello che potrebbe essere il prezzo in euro dello stesso device, ma possiamo ipotizzare un costo non superiore ai 500 euro. Se una strategia commerciale di questo tipo dovesse essere confermata, il valore di mercato rispetto agli ultimi Samsung Galaxy Fold 5 e Flip 5 sarebbe quasi dimezzato o anche più (in base ai modelli di riferimento degli attuali foldable). Il costo di vendita per un dispositivo di questo tipo sarebbe alquanto aggressivo e potrebbe raccogliere l’interesse di un’ampia fetta di consumatori, finora magari interessati dalla tecnologia pieghevole ma frenati dall’ingente spesa necessaria.

La strategia che potrebbe concretizzarsi nel 2024, nell’intenzione di Samsung, dovrebbe dare nuovo slancio al mercato degli smartphone. Quest’ultimo è in grande crisi per tanti produttori di device. La strada giusta da percorrere potrebbe essere dunque quella di cercare nuovi potenziali acquirenti in segmenti inesplorati. Il settore dei pieghevoli a buon mercato resta finora non occupato e Samsung potrebbe farlo davvero in breve tempo. I nuovi clienti dovranno però di certo accettare qualche compromesso a livello hardware a fronte di un risparmio più o meno elevato. Staremo a vedere.

