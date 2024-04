Nella giornata di ieri, ci siamo soffermati sul secondo aggiornamento di aprile rilasciato per i Samsung Galaxy S24 in Europa. Nelle ultime ore invece, abbiamo riportato la notizia del secondo update mensile per i Samsung Galaxy S22 e ancora per i Samsung Galaxy S23, i Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e Galaxy A54. La mossa software (Solo apparentemente senza senso) del produttore asiatico ha però una sua spiegazione, così come riportato anche dagli esperti di SamMobile. In effetti, il rilascio è fondamentale per un aspetto di grande rilevanza ossia le chiamate di emergenza in partenza dai telefoni mobili.

Dai changelog ufficiali dei firmware in rilascio, era apparso un chiaro riferimento al mancato supporto di determinate bande. Questo cambiamento pure si associa alla questione delle chiamate di emergenza. Per dirla in parole molto semplici, senza l’installazione dei nuovi pacchetti non si potrà inoltrare una chiamata di emergenza (in determinati mercati). Solo la nuova release appena sfornata dagli sviluppatori garantirà ai dispositivi la connettività su tutte le bande di rete utilizzate dagli operatori e dunque unicamente in questo modo e in caso di necessità, si potranno chiedere i soccorsi ai numeri di pubblica utilità.

Almeno da una prima analisi, gli italiani dovrebbero non avere direttamente problemi con le chiamate ai numeri di emergenza anche senza il presente secondo aggiornamento (almeno sul territorio nazionale). Al contrario, le difficoltà di contatto potrebbero concretizzarsi recandosi all’estero e dunque in particolari regioni. Proprio per questo motivo, è altamente consigliabile procedere all’update non appena giunto sul proprio telefono e senza lasciarsi assalire sui dubbi relativi alla sua effettiva utilità. Oltre ai modelli già citati per i quali il pacchetto è disponibile, non si esclude che altri rilasci simili giungano per un numero maggiore di esemplari e davvero nel breve periodo.

