Il colosso di Seul ha cercato di democratizzare i telefoni pieghevoli da quando ha lanciato il Samsung Galaxy Z Flip nel 2020. Il modello originale è stato messo in vendita per quasi 1400 dollari e la variante 5G è stata rilasciata più tardi nello stesso anno per 1450 dollari. I prezzi del telefono hanno continuato a diminuire nel corso degli anni; tuttavia, sembrano essersi stabilizzati sui 999 dollari.

Stando a quanto riportato da “SamMobile“, anche se è possibile che la serie Samsung Galaxy Z Flip non costerà meno di 999 dollari, il produttore asiatico sembra avere un altro piano che, si spera, porterebbe alla proliferazione dei telefoni pieghevoli. Quel piano prevede un nuovo modello di telefono pieghevole a basso costo. In un recente rapporto di TrendForce che esplora la possibilità che i telefoni pieghevoli diventino un’ancora di salvezza per il mercato globale degli smartphone in declino, la società di ricerca riaccende l’idea che il colosso di Seul stia lavorando su una terza serie di telefoni pieghevoli ad un prezzo inferiore. Secondo l’osservatore del mercato, l’azienda sudcoreana rilascerà un telefono pieghevole di fascia media l’anno prossimo, a giudicare dall’attività della catena di fornitura.

Sembra che questo terzo dispositivo pieghevole dovrebbe costare meno del Samsung Galaxy Z Flip piuttosto che colmare il divario con il Fold. Al momento, non ci sono informazioni sul fattore di forma, sulle specifiche e sul prezzo di questo device. Un rumor precedente affermava che il telefono potrebbe far parte della gamma Fan Edition in continua crescita, ma al momento sembra una speculazione. Se il colosso di Seul sta preparando questo dispositivo per un rilascio nel 2024, finora le fonti della catena di fornitura sono state molto limitate nel fornire informazioni. Con le voci sull’arrivo di un nuovo telefono Galaxy pieghevole di fascia media, il ritorno del SoC Exynos per la serie Galaxy S, una possibile uscita alla fine del 2024 per il visore XR e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per i prossimi flagship, il 2024 potrebbe rivelarsi uno degli anni più interessanti per i fan Samsung negli ultimi tempi. Solo il tempo dirà quante di queste voci siano radicate nella realtà.

